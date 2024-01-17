Около 60% опрошенных россиян планируют взять займ после новогодних выходных

Почти 60% клиентов микрофинансовых организаций планируют взять займ до получения зарплаты после новогодних выходных. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опрос сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер". По данным исследования, 29,8% респондентов займут сумму до 10 тысяч рублей, 28,3% планируют занять более 20 тысяч, еще 27,6% нужно от 10 до 20 тысяч рублей. Отмечается, что более 75% россиян, которым требуется дополнительная денежная помощь, планируют воспользоваться микрозаймами или кредитными картами. 20,3% респондентов будут занимать у родственников или друзей, а 3,2% хотят оформить потребительский кредит. При этом 23,5% опрошенных поделились, что будут экономить свои средства, но брать в долг не планируют. 17,9% подчеркнули, что оставшихся денег им достаточно до конца января, говорится в исследовании. "Россияне всегда отмечают новогодние праздники с размахом – неудивительно, что некоторым из них потребовались заемные средства. Особенно актуальным это стало для тех, кто ожидает получить основную часть своей зарплаты только во второй половине января", – рассказал генеральный директор МФК "Займер" Роман Макаров. В опросе приняли участие две тысячи подписчиков официального сообщества "Займер" в соцсети "ВКонтакте" в начале января 2024 года. Ранее сообщалось, что 34% россиян потратили за период новогодних праздников не более 10 тысяч рублей, еще столько же – от 10 до 25 тысяч рублей. Более 250 рублей израсходовали 1% граждан. До этого стало известно, что примерно 30% москвичей покупали подарки в последний момент, перед самым Новым годом. Самыми популярными подарками в Москве стали умные колонки, беспроводные наушники и смартфоны.