Размер потребительской корзины в РФ может вырасти до 43,6 тысяч рублей

Депутаты Госдумы направили на заключение в правительство законопроект об увеличении до 43,6 тысяч рублей размера потребительской корзины. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее распоряжение.

Документ предлагает вернуться к расчету величины прожиточного минимума на основе потребительской корзины, при определении которой будет использоваться нормативный метод с учетом стоимости продовольственной, непродовольственной и платных услуг корзин, определяемых по их натуральному составу.

Кроме того законопроект содержит актуальную нормативную потребительскую корзину для основных социально-демографических групп населения в целом по России и минимальные наборы продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг, которые сформированы с определением объемов потребления в натуральных показателях. Согласно расчетам авторов документа, на конец 2023 года размер потребительской корзины составлял 43,6 тысячи рублей.