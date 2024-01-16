В Думе одобрили закон о компенсациях за невыплату зарплаты

Во вторник, 16 января, Госдума приняла во втором чтении законопроект, обязывающий компании платить компенсации сотрудникам за невыплату зарплаты. Об этом рассказала «Российская газета».

Законопроект расширяет право сотрудников на компенсации. Сейчас работодатель обязан выплатить компенсацию только в том случае, если зарплата была начислена не в срок. Если же компания вообще не начислила зарплату без законных оснований, работник не может получить компенсацию за задержку.

Адвокат Маргарита Абдрахимова рассказывала «Известиям», что законопроект касается компенсаций работникам, которые были восстановлены по решению суда.

Сейчас, если суд возвращает уволенного сотрудника на работу, работодатель выплачивает ему только задолженность по зарплате. Если законопроект будет принят, такой работник также получит компенсацию.