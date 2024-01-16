В ЦБ объяснили, кто такие дропперы и кого в них превращают

Дропперами в России в большинстве случаев становятся именно студенты. Об этом заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута в ходе выступления на международной выставке-форуме «Россия», передает РИА Новости.

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Дропперы являются подставными лицами, которые задействованы в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт россиян.

В Центробанке отметили, что многих молодых людей привлекает возможность быстрого заработка.

«Чаще студенты даже не понимают, что происходит, то есть верят в то, что им говорят, что это возможность легально заработать, помогая какому-то бизнесу», — подчеркнул Мамута.

Он обратил внимание на скорое вступление в силу закона в стране, который предполагает введение обязанности для банков возвращать денежные средства, переведенные на дропперский счет. Он должен быть внесен в информационную базу регулятора. Нововведения начнут действовать уже летом, отметил руководитель службы.