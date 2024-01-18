Госдума приняла закон о компенсации за неначисленную зарплату

Работникам будут платить компенсации не только за задержку, но и за неначисление зарплаты. Такой закон Госдума приняла на пленарном заседании 18 января.

Изменения вносят в Трудовой кодекс. Документ разработан Правительством во исполнение постановления Конституционного суда. В начале прошлого года россиянин пожаловался в КС на дискриминацию при выплате заработной платы. Он отметил, что в статье 236 Трудового кодекса говорится только о материальной ответственности работодателя за задержку причитающихся сотрудникам выплат. А если зарплата не начислена, то и компенсация за ее невыплату не полагается. В Конституционном суде предложили доработать эту статью.