Госдума приняла закон о компенсации за неначисленную зарплату
Работникам будут платить компенсации не только за задержку, но и за неначисление зарплаты. Такой закон Госдума приняла на пленарном заседании 18 января.
Изменения вносят в Трудовой кодекс. Документ разработан Правительством во исполнение постановления Конституционного суда. В начале прошлого года россиянин пожаловался в КС на дискриминацию при выплате заработной платы. Он отметил, что в статье 236 Трудового кодекса говорится только о материальной ответственности работодателя за задержку причитающихся сотрудникам выплат. А если зарплата не начислена, то и компенсация за ее невыплату не полагается. В Конституционном суде предложили доработать эту статью.
Теперь в ней появится норма, что работодатель должен платить компенсацию работнику и в том случае, когда зарплату не начислили своевременно. Но право на получение этих денег должен подтвердить суд.