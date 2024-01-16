В России с 1 февраля проиндексируют материнский капитал

С 1 февраля материнский капитал проиндексируют, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтруда РФ Антона Котякова.

По его словам, на первого ребенка государство будет выдавать 630,4 тысячи рублей, а на второго – 833 тысячи. Таким образом, маткапитал увеличится на 43,4 и 57,4 тысячи рублей соответственно.

Министр рассказал, что наиболее популярным направлением расходования средств маткапитала в 2023 году стало улучшение жилищных условий. Такой возможностью воспользовались больше 677 тысяч семей.

Ежемесячная выплата на ребенка до трех лет – второе по популярности направление использования семьями средств капитала. Выплаты за 2023 год получили почти 415 тысяч семей. На третьем месте образование. В прошлом году на образование направили средства из материнского капитала 376 тысяч родителей.

Ранее Владимир Путин подписал указ, разрешающий выплату маткапитала только гражданам РФ на момент рождения ребенка и лишь в случае, если ребенок также имеет российское гражданство по рождению. Изменения внесены в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".