Подсчитаны доходы самозанятых россиян в 2023 году

Самозанятые заработали в 2023 году 1,4 трлн рублей, на 48% больше, чем в 2022 году (944 млрд рублей), пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

Специальный налоговый режим для самозанятых был введен в 2019 году и рассчитан на 10 лет. Самозанятые должны оказывать услуги или производить товары без использования наемного труда, не могут перепродавать товары других производителей и имеют ограничения по доходу — не более 2,4 млн рублей в год. Ставка налога для самозанятых 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами.