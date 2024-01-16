Силуанов присоединился к программе долгосрочных сбережений

Министр финансов России Антон Силуанов присоединился к начавшейся с 2024 года программе долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Соответствующий договор о подключении к программе Силуанов заключил в течение нескольких минут при помощи телефона на международной выставке-форуме "Россия", открывая День финансов на стенде Минфина.

Программа долгосрочных сбережений начала действие с 1 января. Она позволит гражданам в простой и удобной форме копить, чтобы получать дополнительный доход в будущем, или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций. ПДС предусматривает государственное софинансирование собственных взносов граждан - до 36 тыс. рублей в год в течение трех лет после вступления человека в программу, а также специальный налоговый вычет - до 52 тыс. рублей ежегодно при уплате взносов до 400 тыс. рублей.

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