Минтруд заявил о возможной индексации выплат некоторым россиянам с 1 февраля

Министерством труда и социальной защиты России разработан проект, в соответствии с которым с 1 февраля 2024 года государственные выплаты могут быть проиндексированы на 7,4%. Об этом, ссылаясь на федеральный портал проектов нормативных правовых актов, сообщает газета "Известия". В соответствии с текстом проекта, российское правительство планирует установить с 1 февраля коэффициент индексации 1,074 для выплат, пособий и компенсаций, ветеранам, Героям Советского Союза и Героям Российской Федерации, ликвидаторам Чернобыльской аварии. Также предусмотрены меры и в отношении семей, имеющих детей. Ранее сообщалось, что Россия заняла пятое место среди крупнейших экономик мира по росту пенсий в реальном выражении на начало 2023 года. До этого россиянам рассказали, как можно получить пенсию в 50 тысяч рублей.