Минтруд: в России планируется проиндексировать свыше 40 видов выплат

Правительство намеревается с 1 февраля проиндексировать на 7,4% свыше 40 видов государственных выплат, рассказали в Минтруда РФ. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве уточнили, что проект постановления правительства опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

В России каждый год с 1 февраля устанавливается коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год, уточнили в министерстве.

В пресс-службе заметили, что в 2024 году коэффициент индексации составит 1,074. Повышение затронет свыше 20 млн россиян.