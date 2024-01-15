Аналитик нашел причину почти двукратного подорожания одежды

Резкое подорожание одежды, цены на которую к концу декабря выросли в среднем на 80%, связано с ростом издержек брендов, заявил в беседе с «Вечерней Москвой» аналитик Даниил Кашин. По его словам, отечественные производители после введения западных санкций заняли ниши ушедших компаний, однако цены на их продукцию сегодня превышают «досанкционные» цифры конкурентов в полтора раза, особенно в сфере масс-маркета.

«Бренды начали занимать больше торговых пространств, поэтому их издержки растут — нужно увеличивать производство, штат, арендовать новые площади. Большую часть тканей, фурнитуру, как правило, закупают в Турции или Европе, <...> их стоимость тоже выросла. Да и рекламные расходы растут», — объяснил эксперт.

Он признал, что если раньше цены на одежду в массовом сегменте начинались от 700 рублей, то сейчас сложно найти базовую вещь менее чем за 1299. Низкие цены пока еще встречаются на распродажах, а также на маркетплейсах благодаря промокодам и скидкам. При этом зачастую качество вещей оставляет желать лучшего — во многих случаях в их составе много синтетики, а из швов торчат нитки.

Однако аналитик назвал высокой вероятность, что цены на одежду в этом году выровняются. По его мнению, рынок пережил санкционный удар и сформировался уже практически полностью.