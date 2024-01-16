В России предложили решение «нездоровой» ситуации с льготной ипотекой

ВТБ предложил сделать ипотеку с господдержкой более адресной, а также поднять до прежнего уровня — до 2,5 процентного пункта (п.п.) — размер возмещения банкам по программам льготной ипотеки, составляющий сейчас 1,5 п.п. О таких мерах, необходимых для преодоления «нездоровой» ситуации на рынке, рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков, на которого ссылается «Интерфакс».

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По его словам, в условиях сокращения правительственной субсидии, рентабельность льготной ипотеки, которая «в последние месяцы и так была около нуля <...> стала отрицательной». На этом фоне, объяснил Горшков, и было решено ввести комиссии для застройщиков, в которых ранее увидели риски в ЦБ.

Обеспокоились решением крупных банков и в Минфине. Замглавы ведомства Иван Чебесков указал, что «практики, которые начинаются» на рынке ипотеки, «могут привести к ухудшению конкуренции» и заявил о необходимости следить за ситуацией.

«Мы понимаем стремление регулятора охладить рынок кредитования, в том числе ипотечный, однако все изменения должны быть более плавными и предсказуемыми для участников», — сказал зампред ВТБ.