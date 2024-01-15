Путин поручил создать механизм защиты инвестиционных счетов россиян

Путин поручил до 1 марта создать механизм, который позволит страховать инвестиции на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Об этом сообщается на сайте Кремля.

В поручении говорится, что правительство РФ вместе с Банком России должны будут обеспечить внесение поправок в российское законодательство, которые предусмотрят создание механизма страхования средств граждан, размещаемых на ИИС. Речь об инвестиционных счетах третьего типа, которые будут открыты с 1 января 2024 года.

Максимальную сумму страхового возмещения предлагается установить на уровне 1,4 млн рублей на гражданина.

Срок исполнения — 1 марта 2024 года. Поручение дано по итогам 14-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

Тем временем в правительстве рассказали об уровне инвестиций бизнеса в науку. Наиболее успешны в привлечении внебюджетных средств оказались МГМУ им. И.М. Сеченова, Казанский федеральный университет и Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.