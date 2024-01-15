Аналитик предупредил о росте цен на газ в 2024 году

«Индексация примерно совпадает с официальным уровнем годовой инфляции в России в 2023 году, от которой мы ожидаем роста примерно до 7,5-7,8% по итогу 2023 года. Однако стоит учесть тот факт, что уже с начала 2024 года цены на газ в России вырастут на 11,2%, поэтому дополнительные 8% увеличения станут серьезной нагрузкой для потребителей», — отметил Чернов.