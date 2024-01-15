В Госдуме объяснили, кто начнет получать пенсию в 2024 году

Депутат Госдумы от Краснодарского края Светлана Бессараб («Единая Россия») объяснила жителям страны, кому в 2024 году будет положена пенсия по возрасту.

«С учетом переходного этапа в 2024 году пройдут преобразования в сфере назначения страховой пенсии по возрасту для мужчин, рожденных в 1961 году, и женщин, рожденных в 1966 году», – заметила депутат.

Пенсия по возрасту полагается тем, кто дожил до 58 лет (для женщин) или 63 лет (для мужчин). При этом важно, чтобы у человека был так называемый страховой стаж длительностью не меньше пятнадцати лет и накоплены баллы в объеме 28.2 ИПК за период официального трудоустройства.