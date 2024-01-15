В получении страховой пенсии по ряду причин могут отказать. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Соцфонд может принять такое решение из-за нехватки у гражданина пенсионных баллов (ИПК), отметил эксперт. По его словам, в наступившем году выход на пенсию предусматривает наличие трудового стажа не менее 15 лет, а ИПК — не менее 28,2 балла. Также юрист напомнил о возможности докупить баллы при необходимости.

В Социальном фонде внимание обращают на россиян, претендующих на льготную пенсию, подчеркнул собеседник. Соловьев отметил, что характер выполняемой работы полностью должен соответствовать требованиям для должности, которая дает право на льготное назначение пенсии с учетом специального стажа.

Это не касается социальной пенсии, на которую имеют право граждане без трудового стажа, инвалиды и другие льготные категории, отметил эксперт. Он напомнил, что она полагается женщинам по достижении 65 лет и мужчинам с 70 лет.

Юрист также отметил, что специалисты фонда разъяснят, какие документы нужно дополнительно предъявить, если гражданин представил не все бумаги.

Он рекомендовал не оттягивать момент подачи заявления о назначении пенсии.