ЦБ лишит банки возможности верить клиентам на слово

С 2025 года банки и микрофинансовые организации (МФО) не смогут учитывать доходы клиентов, о которых те сообщили в анкете, но не подтвердили документально. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Центробанк.

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В настоящее время финансовые организации могут ориентироваться на самозадекларированный доход при выдаче займов до 50 тыс. рублей и кредитов на покупку автомобиля под его залог. Однако ЦБ выявил случаи, когда люди указывали завышенные суммы доходов, не соответствующие их реальной платежеспособности.

По данным регулятора, некоторые клиенты заявляли о многомиллионных доходах, в то время как на самом деле располагали гораздо меньшими средствами. В связи с этим ЦБ решил ввести запрет на использование анкетных данных о зарплатах.

Переходный период до конца 2024 года даст банкам и МФО время для разработки альтернативных способов подтверждения доходов клиентов. Среди вариантов — анализ трат по мобильному телефону, обращение в бюро кредитных историй и использование оценочных моделей.

По мнению экспертов, нововведение затронет в первую очередь выдачу небольших потребительских кредитов и займов. При этом сегмент автокредитования уже давно работает без учета заявленных доходов.