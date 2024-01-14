В России зафиксирован максимум граждан с доходом 100 000 рублей

Ежемесячный доход выше 100 000 рублей в РФ получают 7,4% граждан. Это максимальная доля за все время ведения статистики. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на Росстат.

В 2022 году доля «стотысячников» выросла на 1,7 процентного пункта. Это наиболее весомый прирост с 2013 года, когда Росстат стал вести такую статистику.

От 60 до 100 тысяч рублей получают 15,3% граждан (доля выросла на 2,7 процентного пункта).

От 45 до 60 тысяч —13,5% (+1,8).

От 27 до 45 тысяч — 27,4% (+1,5).

При этом снижается количество россиян с небольшими доходами. Удельный вес лиц с зарплатой от 19 до 27 тысяч рублей сократился на 1 процентный пункт и составил 16,1%.

От 10 до 19 тысяч получают 15,9% россиян (-3,9), а до 10 тысяч рублей — 4,4% (-2,8).