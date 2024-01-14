Стало известно, как внешность влияет на карьеру

Более 69% работодателей и 64% экономически активных граждан России считают, что хорошие внешние данные могут помочь соискателю при трудоустройстве и карьерном росте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Согласно результатам опроса, проведенного SuperJob, 69% представителей работодателей убеждены, что привлекательная внешность при прочих равных условиях может сыграть положительную роль при приеме на работу и продвижении по службе.

Такого же мнения придерживаются 64% экономически активного населения России. При этом люди старше 34 лет чаще соглашаются с данным утверждением (66%), чем молодежь (62%).

Вместе с тем за последние годы доля сторонников этой точки зрения среди работодателей снизилась с 82% до 69%, а среди населения — с 94% до 64%.

Ранее опрос сервиса «Авито Работа» показал, что 34% россиян планируют сменить работу в 2024 году. Чаще всего об этом задумывается молодежь 18-24 лет.

Кроме того, 60% респондентов намерены попросить повышение зарплаты или должности после Нового года. 25% опрошенных хотели бы получать на 5-10 тыс. рублей больше, 14% — на 15 тыс. рублей.