Максимальная ставка по вкладам в рублях в III декаде декабря выросла до 14,75%

Средняя максимальная процентная ставка по депозитам в рублях в 10 крупнейших российских банках по итогам третьей декады декабря увеличилась до 14,75% годовых. Об этом говорится в материалах Центробанка РФ.

В число банков, которые ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и другие крупнейшие кредитные организации страны. Отмечается, что в первой декаде декабре средняя максимальная ставка по депозитам составляла 14% годовых. Во второй декаде она выросла до 14,52%. Центробанк 15 декабря повысил ключевую ставку с 15% до 16% годовых.