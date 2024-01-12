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Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях выросла до 14,75%

Средняя максимальная процентная ставка по депозитам в рублях в 10 крупнейших российских банках по итогам третьей декады декабря увеличилась до 14,75% годовых. Об этом говорится в материалах Центробанка РФ.

Максимальная ставка по вкладам в рублях в III декаде декабря выросла до 14,75%
© РИА Новости

В число банков, которые ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и другие крупнейшие кредитные организации страны. Отмечается, что в первой декаде декабре средняя максимальная ставка по депозитам составляла 14% годовых. Во второй декаде она выросла до 14,52%. Центробанк 15 декабря повысил ключевую ставку с 15% до 16% годовых.

Регулятор не исключил дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, напоминает «Радиоточка НСН».

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