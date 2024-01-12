Эксперт рассказал, можно ли отменить ошибочный перевод денег на карту

"Надо будет доказывать, что вы не знакомы с человеком, которому перечислили деньги, что у вас никогда с ним никаких контактов не было и что никакого экономического смысла в переводе средств не имелось. Эта процедура не самая простая и тянется достаточно долго", – предупредил эксперт.