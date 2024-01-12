Экономист Надоршин назвал главную проблему большинства россиян в 2024 году
Главный экономист консалтинговой компании Евгений Надоршин назвал тревожной ситуацию с кредитной нагрузкой. Он назвал выплату кредитов главной задачей большинства россиян в 2024 году.
Эксперт отметил, что в больших городах, люди набирают кредитов, чтобы улучшить свое текущее состояние потребления. Он уточнил, что даже при снижении текущего уровня ставок, кредиты будут очень большой нагрузкой.
— Это не те ставки, как в Европе или США, это ставки в три раза их превышающие, поэтому в этом году у тех, кто брал кредиты в 2023-м, будет одна задача – расплачиваться по ним, — заметил экономист в комментарии «Радио 1».
Надоршин добавил, что рынок подогревает льготная ипотека. И если власти откажутся от нее, в скором времени могут пострадать многие девелоперы.
В свою очередь депутат Госдумы Валерий Гартунг отметил, что для того, чтобы сократить перегретый рынок кредитования, необходимо не поднимать ставку для всех, а сегментировать рынок по регионам, передает Царьград.