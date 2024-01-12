Экономист назвал самые выгодные способы вложения средств

«[Лучшие способы —] это краткосрочные банковские депозиты, отчасти крупные фонды денежного рынка И вложения граждан в государственные бумаги с более высокой доходностью. Конечно, остается и привлекательность акций, но мне кажется, что нужно вкладывать в какой-то более диверсифицированный портфель, желательно в пассивный портфель», — отметил Абрамов.