Названы российские города с самыми дешевыми куриными яйцами

Эксперты назвали российские города с самыми дешевыми куриными яйцами
Маркетологи Ассоциации исследователей России «Социолайф» рассказали о городах России с самыми низкими ценами на куриное яйцо. Об этом сообщает «Российская газета».
В рамках проекта «Котлета с пюрешкой» маркетологи оценили динамику цен на различные продукты питания в 43 городах России. Согласно полученным данным, рост цен на яйца год к году составляет 74%. Исследователи утверждают, что дешевле всего куриные яйца обходятся жителям Санкт-Петербурга и Мурманска. При этом на последнем месте рейтинга оказался Магадан — за десяток яиц в жителям этого города придётся отдать 174 рубля.
Эксперты добавили, что помимо куриных яиц в России также наблюдается высокий рост цен на мандарины (+84%), помидоры (+73,8%), апельсины (42%), морковь (36%) и яблоки (33%).
Ранее в Минсельхозе спрогнозировали скорое снижение цен на куриные яйца в магазинах.