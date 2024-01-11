Названы российские города с самыми дешевыми куриными яйцами

В рамках проекта «Котлета с пюрешкой» маркетологи оценили динамику цен на различные продукты питания в 43 городах России. Согласно полученным данным, рост цен на яйца год к году составляет 74%. Исследователи утверждают, что дешевле всего куриные яйца обходятся жителям Санкт-Петербурга и Мурманска. При этом на последнем месте рейтинга оказался Магадан — за десяток яиц в жителям этого города придётся отдать 174 рубля.