Россияне за год набрали кредитов на 16 триллионов рублей

В 2023 году российские банки выдали гражданам 52 миллиона кредитов общей суммой 16,76 триллиона рублей, что на 6,1 триллиона (57 процентов) больше, чем в 2022-м. Lenta.ru

Почти половина новых кредитов пришлась на ипотеку. При этом во всех сегментах результаты за 2023 год превысили показатели прошлого года более чем на 45%. Газета.Ru