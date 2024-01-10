К середине января стоимость ряда продуктов скорректируется в торговых точках РФ. Это обусловлено тем, что в стране вступили в силу новые законы. Издание Life разбиралось, что будет с ценами на продовольственные и непродовольственные товары.

Специалисты напомнили о том, что в стране приняли меры для того, чтобы стабилизировать цены на продовольственном рынке. В частности, как говорится в публикации, речь идет о яйцах. Кроме того, в стране ввели беспошлинную квоту на импорт 140 тысяч тонн мяса кур. Это должно способствовать снижению цен на продукцию.

Вместе с тем некоторые продукты могут подорожать, считают эксперты. Рост цен может коснуться риса, отметил руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS Николай Переславский. Он напомнил о том, что в Индии и Таиланде наблюдается неурожай крупы. Кроме того, как указал специалист, в странах запретили экспортировать рис.

Эксперт также дал прогноз по ценам на крепкий алкоголь. Он прогнозирует его удорожание в январе. В частности, стоимость поднимется у отечественного виски, считает собеседник. Он напомнил о повышении в РФ акциза на алкоголь на 5%. Так, по мнению Переславского, стоимость на прилавках поднимется на 7-10% в зависимости от элитности напитков. Он также выразил уверенность в том, что яйца упадут в цене. По мнению эксперта, стоимость стабилизируется на уровне 100–120 рублей за десяток.

По мнению частного инвестора, основателя Школы практического инвестирования Федоар Сидорова, рост цен затронет весь спектр алкогольной продукции (за исключением пива). Он также прогнозирует удорожание индейки, говядины и баранины.

Эксперты также высказались о ценах на непродовольственные товары. Некоторые из них считают, что в сегментах бытовой техники существенных изменений произойти не должно. Это же касается и гаджетов, считают специалисты.