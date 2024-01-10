Объем средств на вкладах россиян рекордно вырос

За январь-ноябрь объём средств на вкладах россиян увеличился на 5,2 трлн рублей, почти до 28 трлн. Это стало рекордом за всю историю с начала ведения статистики в 2013 году, сообщают «Известия» со ссылкой на данные ЦБ.

Всего на 1 декабря 2023 года граждане хранили на депозитах 27,9 трлн руб. Для сравнения, в 2022 году общий объем вкладов граждан за январь-ноябрь увеличился лишь на 0,5 трлн. А за такой же период 2021 года он даже снизился на 0,6 трлн руб.

Повышению привлекательности депозитов способствовало поднятие ключевой ставки и, как следствие, увеличение доходности депозитов, полагают в ЦБ. Их доходность у отдельных игроков превысила 17%. При этом население зачастую выбирает рублевые вклады.

Кроме того, растёт доверие россиян к банкам. Ещё одна причина роста депозитов — это снижение доступности инвестиций в недвижимость, считает руководитель блока привлечения пассивов УБРиР Татьяна Золотухина. Она пояснила: после ужесточения регулятором условий ипотечного кредитования фокус сместился на сбережение средств.

Участники рынка подтвердили рост депозитов физлиц. Так, в «Почта Банке» с начала 2023 года число вкладчиков увеличилось в 1,5 раза, а общий объем размещенных средств — вдвое. В банке «ДОМ.РФ» за прошлый год портфель вкладов вырос в 2,4 раза, а их число — в 1,6.