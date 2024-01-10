В российских магазинах могут появиться полки с бесплатными продуктами

В российских супермаркетах могут появиться полки с бесплатными продуктами для пенсионеров и социально незащищенных граждан. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект.

Ожидается, что документ внесут на рассмотрение в Госдуму уже в среду, 10 января.

— Сегодня в стране сохраняется проблема нерационального использования излишков продукции. Так, согласно данным Росстата, наибольший объем пищевых отходов приходится на товары первой необходимости: зерновые продукты, молочные продукты и овощи. Вместе с тем больше трети всех продуктов в стране превращается в отходы, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По словам одного из авторов инициативы, лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, избавляться от продуктов недопустимо, однако на сегодняшний день утилизация является менее затратной, чем бесплатная раздача. Чтобы использовать продукты в благотворительных целях, депутат предложил предоставить налоговые льготы бизнесу, передает газета.