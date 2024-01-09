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Россиянам станет выгоднее приобретать ценные бумаги

Правительству удалось разработать пакет мер по поддержке частных инвесторов. Так, приобретать ценные бумаги россиянам станет выгоднее, сообщает «Парламентская газета».

Россиянам станет выгоднее приобретать ценные бумаги
© globallookpress.com

В частности, власти готовятся к запуску в текущем году специальной программы долгосрочных сбережений, заявил заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев в ходе совещания. Благодаря участию в ней граждане будут получать дополнительный доход — в том числе и после прекращения трудовой деятельности, подчеркнул он.

Кроме того, как отмечается, в стране проработают вопрос с налогами для держателей продуктов долгосрочных сбережений. Специалисты выступают за освобождение граждан, которые приобрели на бирже акции какой-либо компании, от уплаты НДФЛ на получаемый с них доход.

Кроме того, в России будут совершенствовать меры защиты частных инвесторов и повышать прозрачность для принятия взвешенных инвестиционных решений, говорится в публикации. Перечень рекомендаций, которые направлены на развитие рынка частных инвестиций, будет подготовлен по итогам совещания для Правительства РФ и регулятора.

Ранее сообщалось, что российский рынок акций в минувшем году продемонстрировал рост. Индекс Мосбиржи увеличивался восемь месяцев подряд, что стало самой долгой серией повышения ключевого индикатора рынка акций за все время наблюдений.

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