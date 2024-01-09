Россиянам станет выгоднее приобретать ценные бумаги

Правительству удалось разработать пакет мер по поддержке частных инвесторов. Так, приобретать ценные бумаги россиянам станет выгоднее, сообщает «Парламентская газета».

В частности, власти готовятся к запуску в текущем году специальной программы долгосрочных сбережений, заявил заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев в ходе совещания. Благодаря участию в ней граждане будут получать дополнительный доход — в том числе и после прекращения трудовой деятельности, подчеркнул он.

Кроме того, как отмечается, в стране проработают вопрос с налогами для держателей продуктов долгосрочных сбережений. Специалисты выступают за освобождение граждан, которые приобрели на бирже акции какой-либо компании, от уплаты НДФЛ на получаемый с них доход.

Кроме того, в России будут совершенствовать меры защиты частных инвесторов и повышать прозрачность для принятия взвешенных инвестиционных решений, говорится в публикации. Перечень рекомендаций, которые направлены на развитие рынка частных инвестиций, будет подготовлен по итогам совещания для Правительства РФ и регулятора.