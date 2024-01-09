Заемщики будут проинформированы о критичном увеличении долгов
В России вступил в силу закон, предполагающий, что с января наступившего года заемщики должны получать информацию от российских банков и микрофинансовых организаций (МФО) о высоком уровне их долговой нагрузки. Об этом сообщает РБК.
Документ подразумевает, что кредиторам нужно рассчитывать для каждого потенциального заемщика показатель долговой нагрузки (ПДН). Так, если значение составляет более 50%, клиенту нужно сообщать о рисках.
В ВТБ готовятся осведомлять заемщиков о их высоком ПДН до получения кредита. Клиенты будут ставить подпись в уведомлении об этом. В банке «Зенит» планируют требовать от физических лиц подписывать такие уведомления среди прочих документов по кредиту. Предупреждать о риске просрочки в связи с высоким ПДН в Ренессанс Банке будут два раза. Так, это будут делать при оформлении заявления на кредит и при подписании кредитного договора.
Ранее сообщалось, что деятельность организаций по взысканию долгов начнет контролироваться Правительством РФ. Соответствующее положение уже удалось утвердить. В России до этого ужесточили контроль за работой кредитных и микрофинансовых организаций, которая связана с возвратом просроченного долга. Соответствующий закон был подписан президентом РФ.