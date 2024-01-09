В России могут увеличить пособие при рождении ребенка
9 января в Госдуму внесут проект закона об увеличении единовременного пособия при рождении ребенка, сообщает «Ура.ру».
Речь идет о сумме в 30 тысяч рублей. Инициатива принадлежит депутатам фракции ЛДПР. По их словам, в условиях снижения рождаемости в стране наиболее важно оказывать поддержку семьям с детьми.
Отмечается, что единовременное пособие при рождении ребенка является одним из элементов в комплексе мер, направленных на поддержку семей. Пособие помогает семьям компенсировать часть расходов на ребенка в первые дни его жизни.
Выплата предоставляется при рождении ребенка, а также при усыновлении или установлении опекунства. Если в семье родились несколько детей, то пособие оформляют на каждого из них. В 2023 году выплата при рождении одного ребенка составляла 22 тысячи 909 рублей, а если родились двойняшки, то родители получат 45 тысяч 818 рублей единовременно.