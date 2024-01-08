В регионах расширили возможности маткапитала и снизили налоги

В регионах заработали законы, которые расширили возможности маткапитала и ввели новые льготы для семей с детьми. Интересны новации по налогам, образованию, выплатам пожилым и штрафам за собак.

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Саратовцы теперь смогут расходовать региональный маткапитал еще и на замену дверей, оконных блоков, остекление лоджий с балконами. На подключение домов и таунхаусов к водоснабжению и канализации.

Региональный маткапитал выплачивают здесь при рождении третьего ребенка - 127 тысяч рублей.

В Ямало-Ненецком АО тоже перемены по маткапиталу. Им разрешили оплачивать любое лечение, а не только то, что не входит в полис ОМС. Это позволит выбирать клинику, в том числе за пределами региона. Расходы на проезд к месту лечения, проживание мамы или отца тоже гасит региональный маткапитал. Он один из самых больших в стране: 150 тысяч за второго малыша, 500 тысяч - за третьего и последующего.

А в Саратовской области многодетным начнут полностью компенсировать оплату детсада за всех детей. Ранее это делали лишь частично. В бюджете дополнительно выделили 100 миллионов рублей. В Тверской области для поощрения женщин, родивших десять и более детей, ввели единовременную денежную выплату в 500 тысяч за звание "Мать-героиня".

Что касается старших членов семьи, то в Костромской области для тех, кому за 65 лет, расширили бесплатные услуги адвокатов. Теперь это не только консультации, составление заявлений и жалоб. Адвокаты будут представлять интересы пенсионеров в судах. Это касается случаев причинения им имущественного, физического или морального вреда. Расходы за работу юристам возместит областной бюджет.

70 тысяч - за победителя

В Калужской области будут поощрять педагогов, которые подготовили победителей чемпионатов по профмастерству.

За призеров национального чемпионата наставник получит 30 тысяч рублей, за чемпионов - 50 тысяч. За призеров международного чемпионата - 50 тысяч, за победителя международного чемпионата - 70 тысяч.

А в Амурской области в школах появятся тьюторы, логопеды и дефектологи. Теперь можно вводить для них дополнительные ставки. "Дети с ограниченными возможностями развития и здоровья получат индивидуальную помощь в школе, - пояснила председатель комитета Заксобрания Валентина Калита. - К примеру, тьютор поможет ребенку выстроить отношения с учителями и детьми, определиться с будущей профессией".

За счет маткапитала на Ямале можно оплатить любое лечение детей и родителей, а не только то, что не входит в полис ОМС. Даже в другом регионе

Газуй по полной

На Ямале вдвое снизили транспортный налог для владельцев легковушек, использующих газ вместо бензина и дизеля. Такую же льготу получили хозяева грузовиков мощностью свыше 150 "лошадей". Цель - подтолкнуть людей к покупке машин с газовыми баллонами. И перевозки подешевеют, и воздух станет чище.

Инвесторов в Костромской области освободили от налога на имущество, которое они возьмут в концессию. Это касается объектов ЖКХ: теплоснабжения, систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения. По мнению депутатов облдумы, концессионные соглашения - эффективный инструмент для повышения качества коммунальных услуг. Новые льготы для участников специальных инвестиционных контрактов подготовили и в Волгоградской области. Тех, кто направит на социально-экономическое развитие региона не менее 10 миллиардов рублей, полностью освободят от налога на имущество. На весь срок действия контракта.

Ночью не лаять!

На Ямале начали выписывать штрафы за нарушение правил содержания и выгула собак.

За что? За то, что ваш питомец постоянно обитает в подъезде, подвале, на чердаке или во дворе многоквартирного дома, то есть в местах общего пользования. За то, что гуляет без намордника. Первый раз штраф составит от 1000 до 2500 рублей, за повторное нарушение - от 3000 до 5000 рублей. "Мера вынужденная, - прокомментировали новшество в Заксобрании. - За 9 месяцев 2023 года зарегистрировали 911 покусов, пострадал 341 ребенок".

В Татарстане дополнительные требования к содержанию домашних животных вводят только с марта. И в них не только запреты. Владельцы получат право на бесплатную вакцинацию питомцев, ездить с ними в общественном транспорте при соблюдении требований федерального законодательства. Но при этом хозяин обязан дрессировать собаку, обеспечивать ее гигиену, безопасное содержание. И соблюдать режим покоя граждан и тишины: в будни с 22.00 до 6.00, в нерабочие дни - с 22.00 до 9.00. Запрещается применять негуманные методы дрессировки. Если собака покусала людей или других животных, хозяин обязан информировать об этом Главное управление ветеринарии Татарстана. И доставить питомца для осмотра.