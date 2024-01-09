Специалисты в IT-сфере по-прежнему будут востребованы в 2024 году. Об этом рассказал HR-эксперт Ильгиз Валинуров.

Эксперт также отметил, что будет расти спрос на специалистов в агросекторе и машиностроении. Это связано как с развитием этих отраслей экономики, так и с постановкой новых задач и стратегий, для реализации которых нужны новые высококвалифицированные кадры.