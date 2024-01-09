HR-эксперт Валинуров назвал самые востребованные профессии 2024 года
Специалисты в IT-сфере по-прежнему будут востребованы в 2024 году. Об этом рассказал HR-эксперт Ильгиз Валинуров.
Эксперт также отметил, что будет расти спрос на специалистов в агросекторе и машиностроении. Это связано как с развитием этих отраслей экономики, так и с постановкой новых задач и стратегий, для реализации которых нужны новые высококвалифицированные кадры.
Валинуров уточнил, что в настоящее время наблюдается нехватка курьеров, разнорабочих, сотрудников, работающих на складах.
— Набор в эти отрасли будет продолжаться. В этих же сферах есть дефицит кадров, — объяснил эксперт в комментарии NEWS.ru.
Эксперт уточнил, что у топ-менеджеров появятся другие задачи. Рыночная ситуация меняется, и текущим руководителям предстоят новые вызовы.