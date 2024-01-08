Как получить кредитные каникулы в 2024 году

Что такое кредитные каникулы

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Это приостановление исполнения обязательств по потребительскому кредиту для физических лиц.

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Механизм каникул для потребительских кредитов был введен в 2020 году как временная мера поддержки граждан в период пандемии. С 1 января 2024 года эта норма действует на постоянной основе: в июле 2023 года был принят закон о бессрочном праве россиян на кредитные каникулы — их можно будет взять в любое время действия кредита. До этого времени обратиться за такими каникулами можно было при условии, что договор заключили до 1 марта 2022 года.

Предельный размер потребительского займа, по которому могут быть предоставлены кредитные каникулы, будет определяться Правительством РФ.

В течение льготного периода не допускается начисление неустойки и обращение взыскания на предмет залога или к поручителю заемщика. При этом в течение льготного периода на текущую задолженность заемщика будут начисляться проценты.

Сведения о каникулах останутся в кредитной истории заемщика, но не испортят ее.

Как долго будут действовать льготные условия

Продолжительность льготного периода не может превышать шесть месяцев; по общему правилу он предоставляется по заявлению заемщика однократно в период действия кредитного договора.

Кто может воспользоваться механизмом:

если среднемесячные доходы, рассчитанные за два месяца перед обращением, упали на 30 % по сравнению со средним доходом в предыдущем году;

если заемщик проживает в зоне ЧС, при этом нанесен ущерб его имуществу и нарушены условия жизни;

если размер займа превышает лимит, установленный Правительством России.

Кому не положены кредитные каникулы:

заемщику, признанному банкротом;

человеку, уже использовавшему льготы по антикризисному «ковидному» закону в 2020 и 2022–2023 годах (исключение — участники СВО);

если предъявлены исполнительный лист по взысканию залога или требование к поручителю.

! Участники СВО и члены их семей имеют право получить кредитные каникулы по всем потребительским кредитам и займам, в том числе по ипотеке и кредитным картам, которые заемщик взял до мобилизации или начала участия в специальной военной операции. Такая мера поддержки продлена до конца 2024 года.

Как оформить

Нужно подать заявление в банк или микрофинансовую организацию, которая предоставила кредит. Его рассмотрят в течение пяти дней. В случае отказа банк обязан сообщить о его причинах. Если вы считаете отказ неправомерным, можно обратиться в Банк России с жалобой или оспорить решение в суде.

Банк может запросить документы, подтверждающие снижение дохода:

справку 2-НДФЛ с места работы;

справку о регистрации в качестве безработного;

больничный лист.