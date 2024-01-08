В России с 1 февраля вырастут ряд социальных выплат и пособий

Большую часть социальных выплат и пособий в России увеличат с 1 февраля на 7,5%. Как сообщает «Лента.ру», об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, индексация коснется и материнского капитала: выплата за первого ребенка вырастет до 631 тысячи рублей, а за второго — почти до 834 тысяч рублей. Также будет увеличено единое пособие на детей, социальная зарплата к пенсии и пособие по беременности и родам. Последнее вырастет в 1,5 раза — до 564 тысяч рублей.

Увеличится и пособие по временной нетрудоспособности. По словам Бессараб, при высоком стаже и «с хорошей зарплатой» оно будет превышать 122 тысячи рублей.

«Кроме того, после принятия и вступления в силу закона о занятости населения впервые минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет привязан к пособию по безработице», — добавила депутат.