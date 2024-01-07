Государство поможет студентам оплатить образование

Количество бюджетных мест в российских вузах выросло до 630 тысяч, при этом первокурсниками в этом учебном году стали более 1,2 миллиона человек. Это значит, что практически половина студентов учатся платно, и именно для них актуальны образовательные кредиты с господдержкой по ставке 3% годовых. Правительство выделит из федерального бюджета более 1,2 миллиарда рублей на компенсацию банковских затрат по таким кредитам.

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Программа льготного кредитования для получения среднего или высшего образования действует в России с 2010 года. Особой популярностью она не пользовалась, поэтому по поручению президента в 2020 году кабмин «перезагрузил» ее, сделав целевые кредиты более привлекательными. Ставку по ним снизили втрое — до 3 процентов годовых, срок выплаты ссуды после окончания вуза увеличили с 10 до 15 лет, а льготный период, в течение которого выпускники могут искать работу и платить только проценты по кредиту, увеличили с трех до девяти месяцев.

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В новом распоряжении правительства указано, что в федеральном бюджете заложено 1,25 миллиарда рублей на возмещение части затрат банкам и иным образовательным организациям на уплату процентов по образовательным кредитам в отношении 135,5 тысячи договоров за июнь-октябрь 2023 года.

«Выделенные Правительством средства должны удовлетворить потребности абитуриента как при поступлении в вуз, так и в организацию среднего профессионального образования», — считает первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

В комментарии «Парламентской газете» депутат отметил, что это очень выгодно, когда во время обучения студент платит только процент, а после окончания в течение 15 лет — сам кредит.

«Образовательный кредит — относительно новый для нашей высшей школы банковский продукт. Это возможность абитуриенту поступить на коммерческое место на направления подготовки, которые крайне востребованы», — подчеркнул Мажуга.