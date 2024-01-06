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Центробанк: прирост наличных у россиян приблизился к 2 трлн рублей

Прирост наличных средств у населения России по итогам 2023 года превысил 1,9 триллиона рублей. Парламентская газета

На сайте Центробанка отмечается, что с января по ноябрь сумма увеличилась на 1,56 трлн рублей, а за неполный декабрь — ещё почти на 375 млрд рублей. Говорит Москва

Согласно статистике ЦБ, объём наличных денег в обращении на 1 декабря достиг 17,91 трлн рублей. RT на русском

За одиннадцать месяцев 2023-го остатки наличных на руках у населения выросли на 1,56 триллиона рублей (9,6%). Свободная пресса

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