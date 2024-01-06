Прирост наличных средств у населения России по итогам 2023 года превысил 1,9 триллиона рублей. Парламентская газета

На сайте Центробанка отмечается, что с января по ноябрь сумма увеличилась на 1,56 трлн рублей, а за неполный декабрь — ещё почти на 375 млрд рублей. Говорит Москва

Согласно статистике ЦБ, объём наличных денег в обращении на 1 декабря достиг 17,91 трлн рублей. RT на русском