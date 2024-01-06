Какие изменения ждут в 2024 году ищущих работу граждан

Новый закон о занятости меняет сам подход к трудоустройству, он становится более адресным, что позволит подбирать людям действительно подходящую им работу.

С 1 февраля безработные начнут получать пособие по безработице, проиндексированное на уровень инфляции. Ранее минимальный и максимальный его размеры устанавливались правительством. Сейчас размер пособия не может быть ниже 1500 рублей и выше 12 792 рублей. С 1 февраля выплаты проиндексируют: до 1613 рублей - размер минимального пособия, и до 13 751 рублей - максимального. Итоговый размер выплат зависит от количества отработанных до момента увольнения дней. Если у человека совсем нет трудового стажа, ему назначат минимальное пособие. Максимальное можно получить, если в течение года до увольнения отработать по трудовому договору минимум 26 недель. С 2024 года получать максимальное пособие смогут индивидуальные предприниматели и самозанятые, если подтвердят 26 недель трудовой деятельности кроме предпринимательства за год до обращения в центр занятости.

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"Раньше они могли рассчитывать только на минимальный размер пособия. Сейчас пособие для них будет рассчитываться, исходя из дохода, который они получали и из которого уплачивали налоги государству", - рассказал Андрей Исаев, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме.

В период безработицы можно осуществлять недолгую подработку, до пяти рабочих дней на основании договора ГПХ. До 2024 года любая подработка человека, числящегося безработным, была основанием для снятия его с учета.

Пособие смогут получать лишь те, кто действительно ищет работу и готов к ней приступить. Постепенно службы занятости переходят на работу по индивидуальному плану, который станет обязательным с 1 января 2025 года. Он будет готовиться на основе результатов профилирования, которое позволяет определить компетенции сотрудника. Индивидуальный план будет содержать данные о подходящей работе, мерах поддержки, сроках выплаты пособия, датах явки в службу занятости. Если в десятидневный срок с момента утверждения индивидуального плана человек откажется от двух вариантов "подходящей" работы, он снимается с учета в качестве безработного.

"Очень часто люди отказываются от работы не потому, что не хотят найти новое рабочее место, просто предложения могут отказаться несоответствующими предпочтениям или уровню квалификации", - рассказывает Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России. Введенное законом понятие "подходящей" работы позволяет точнее подбирать варианты работы, которые устроят гражданина.

Так, при подборе нового места будет учитываться размер зарплаты, опыт, форма занятости, удаленность работы от места жительства, жизненная ситуация и ограничения по здоровью.

Службы занятости начнут работать с молодежью. "Впервые появляется обязанность содействовать трудоустройству учащейся молодежи в свободное от учебы время", отмечает Исаев. Также службы занятости начинают работать со средне-специальными и высшими учебными заведениями по определению контрольных цифр приема, чтобы обеспечить рынок труда наиболее востребованными специалистами.