Раскрыта опасность слишком высоких вкладов

Пособия чаще всего назначаются лишь тем, чей доход считается низким, включая даже средства на банковских счетах, заявил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов отвечая на вопрос агентства «Прайм» о том, когда могут отказать в выплате пособий. Он уточнил, что при рассмотрении запросов на единое пособие или пособие по малообеспеченности учитывается весь доход граждан. Субсидия на оплату коммунальных услуг также предоставляется только при низком уровне дохода.

Как правило, он не должен превышать величину регионального прожиточного минимума на члена семьи. Размер вклада в банке не должен быть выше десяти региональных прожиточных минимумов, а проценты — одного прожиточного минимума. Если этот показатель превышен, то в назначении пособия откажут, — отметил специалист по праву.

Финансовый аналитик Светлана Фрумина ранее рассказала, что в период нестабильности банки привлекают клиентов обещаниями вкладов с высокой доходностью, но к таким предложениям надо относиться с осторожностью. По словам эксперта, вклады с плавающей ставкой сулят определенные риски.