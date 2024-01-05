Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что для выхода на пенсию необходимо соблюдение трех условий - достижение пенсионного возраста, наличие минимального стажа и количества пенсионных баллов. Об этом сообщает РИА Новости.

Финогенова подчеркнула, что в 2024 году пенсионного возраста достигнут мужчины 1961 года рождения (им исполнится 63 года) и женщины 1966 года (58 лет). Для назначения страховой пенсии им необходимо иметь 15 лет стажа и 28,2 пенсионного коэффициента.

Эксперт добавила, что выйти на пенсию раньше срока могут люди, накопившие длительный трудовой стаж (42 года для мужчин, 37 - для женщин), безработные по независящим от них причинам люди предпенсионного возраста, многодетные матери, работники вредных производств и получившие «северный» стаж сотрудники.

Ранее экономист, эксперт по личным финансам Ольга Чурилова посоветовала начинать копить на пенсию уже в 30 лет. Людям, которые в основном пользуются картой, эксперт порекомендовала технику обнуления счета до двух нулей. К примеру, если к вечеру на счете осталось 3255 рублей, на накопительный счет необходимо перевести 55 рублей. Аналогичные операции нужно повторять ежедневно.