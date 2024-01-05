Названы самые интересные активы для вложений в 2024 году

Возможные привлекательные инвестиционные и торговые стратегии основываются на глубоком анализе текущей рыночной ситуации с учетом множества нюансов.

Рыночные тенденции и инвестиционная привлекательность определяются множеством факторов, таких, как экономические индикаторы, политическая стабильность, центральная банковская политика и глобальные события, которые могут влиять на волатильность активов.

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При этом важно учитывать, что результаты прошлых лет не являются гарантией будущих результатов. О том, на какие активы для вложений стоит обратить внимание в 2024 году, рассказали опрошенные "Российской газетой" эксперты.

"На сегодняшний день, основываясь на данных и текущих трендах рынка, мы можем говорить о том, что активы с высокой ликвидностью, такие, как основные валютные пары, драгметаллы, индексные фонды, ликвидные акции и биткоин продолжают привлекать внимание инвесторов в качестве потенциально стабильных и доходных активов для диверсификации портфеля", - говорит финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Стремление к инновациям, отмечает он, также приводит многих инвесторов к новым технологиям, таким как боты на базе искусственного интеллекта и автоматизированные торговые системы, которые обещают оптимизировать торговые стратегии и управление рисками.

"Поскольку на рынках не первый год доминирует геополитика, то горизонт прогнозирования по всем активам незначительный - до одного месяца", - подчеркнул Антонов.

По мнению главного аналитика Банки.ру Богдана Зварича, учитывая ситуацию со ставками, в рамках 2024 года интересными выступают инструменты с фиксированной доходностью. "Самым простым и низкорисковым из них является вклад. В период повышения ключевой ставки ЦБ РФ в рамках 2023 года интерес к данному инструменту сбережения у населения существенно вырос, и мы ожидаем, что как минимум в первой половине 2024 года интерес продолжит расти, чему способствуют высокие ставки, по которым банки готовы привлекать средства населения", - отмечает он.

Также можно рассмотреть и рублевые облигации, говорит аналитик. Создание диверсифицированного портфеля из ОФЗ и корпоративных долговых бумаг поможет снизить риски вложения в данный инструмент, но при этом получить доходность выше, чем по вкладу.

"При этом в первой половине года можно рассматривать к покупке "флоатеры" (облигации с плавающей процентной ставкой), которые несут меньший процентный риск - в случае дальнейшего роста ставок в экономике купонные выплаты также будут расти, а по мере стабилизации инфляции и ожидания перехода регулятора к циклу снижения ставки, целесообразно рассматривать в большей степени облигации с постоянным купоном", - пояснил Зварич.

Что же касается вложений в акции, то здесь, по мнению аналитика, можно рассматривать бумаги компаний, которые регулярно платят дивиденды. Однако он предупреждает, что дивидендная доходность акций может по итогам года оказаться ниже, чем доходность от вложений в облигации или во вклады. При этом покупка акций несет на себе риски снижения их стоимости в случае ухудшения экономической ситуации.

"Рост рынка акций находится под вопросом - высокие ставки будут оказывать давление на финансовые показатели компаний, что сможет привести к стабилизации рынка акций на текущих уровнях, а в некоторых случаях и к снижению стоимости бумаг отдельных эмитентов, что ухудшит показатель доходности вложений", - отметил Зварич.