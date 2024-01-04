Россиянам рассказали, какие пособия повысили с 1 января

Россиянам проиндексируют практически все пособия. Об этом в четверг, 4 января, сообщил депутат Государственной думы Никита Чаплин.

По его словам, с 1 января увеличится размер страховой пенсии по старости и инвалидности. Индексация составит 7,5 процента. Он уточнил, что увеличение коснется неработающих пенсионеров, людей с инвалидностью, военных с гражданскими выплатами и лиц, потерявших кормильца. Надбавка вырастет до 8134,9 рубля.

Чаплин отметил, что с нового года упростили порядок получения социальных налоговых вычетов. Теперь организации, которые оформляют вычеты сотрудникам, смогут самостоятельно направлять сведения в Федеральную налоговую службу.

Помимо этого, с 1 января изменился размер фиксированных взносов ИП. Они выросли на четыре тысячи рублей, теперь взнос составляет 49 500 рублей. Также меняется налог для удаленных сотрудников: с них будут удерживать 13 процентов от зарплаты.

Депутат добавил, что теперь вне зависимости от налогового резидентства работодатели будут выступать в качестве налоговых агентов. До этого работодатель не платил налог за сотрудника, который не работает на территории России, передает News.ru.