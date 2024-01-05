HR-эксперт рассказала, как накопить на достойную пенсию

Размер пенсии, как правило, начинает беспокоить людей ближе к закату карьеры. Но это неправильно, ведь, на что мы будем жить в старости, нужно думать в молодости. Эксперт по организационному развитию, стратегический HRD (директор по персоналу - прим. "РГ") Светлана Чурусова рассказала "Российской газете", что влиять на величину своей пенсии можно и нужно.

Пенсия зависит от стажа трудовой деятельности, размеров отчислений в пенсионный фонд. Могут быть применены повышенные коэффициенты, которые связаны с вредностью вашего труда, а также с местом, где вы работаете. Как заранее позаботиться о величине пенсии?

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Во-первых, нужно контролировать соблюдение своих пенсионных прав: проверять состояние своего пенсионного счета, следить за верным отражением всей информации о вашей трудовой деятельности в Социальном фонде России (СФР). Помнить, что только "белая" зарплата позволяет регулярно пополнять пенсионный счет. И чем больше отчислений с ваших доходов и непрерывность стажа, тем выше размер пенсии. Кстати, маткапитал тоже можно направить на пенсионное обеспечение.

Во-вторых, если вы работаете "на себя", нужно знать о применении специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в случае уплаты страховых взносов.

В-третьих, стоит задуматься, какую деятельность можно реализовывать до глубокой старости. "Быть может, вы захотите сменить профессию и стать пекарем, вязать, вышивать, собирать красивые цветочные букеты. Возможно, вы поймете, что вам стоит обучиться новой профессии, которая будет приносить вам удовольствие и дополнительный доход на пенсии", - говорит эксперт.