Назван размер желаемой россиянами зарплаты в 2024 году

Средние зарплатные ожидания россиян достигли 115 тысяч рублей в месяц к концу 2023-го — началу 2024 года. Об этом рассказал Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук, профессор Алексей Зубец.

Ученый сослался на социологические исследования, регулярно проводимые институтом на этот счет. Он упомянул, что двумя годами ранее граждане России в среднем желали получать 92 тысячи рублей, годом ранее — около 106 тысяч.

Профессор назвал рост зарплатных ожиданий хорошим показателем экономической динамики. Увеличение, по его словам, показывает, что найти хорошую работу с высокой зарплатой стало проще.

«Медианное значение тоже поставило рекорд и поднялось до 93 тысяч рублей в месяц», — сказал Зубец.