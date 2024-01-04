Пять важных законов 2023 года о жилье и ЖКХ

Ряд важных законов, касающихся жилья и жилищно-коммунальных услуг был принят в 2023 году.

Первый закон. Проверки газового оборудования в домах и квартирах теперь могут проводить только поставщики газа. Закон вступил в силу с сентября, а заключить договоры собственники помещений должны к январю 2024 года. Предполагается, что это улучшит проверки и обезопасит жителей от взрывов бытового газа.

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Второй закон. Поправками в Налоговый кодекс отменяется освобождение от НДС услуг застройщика по строительству апартаментов. Это будет касаться зданий, строительство которых начнется с января 2024 года. В итоге апартаменты могут подорожать, а возможно, и сравняться в цене с квартирами. Тогда покупка таких помещений будет не так заманчива для покупателей, которые зачастую выбирали более низкую цену, не обращая внимания на недостатки апартаментов - нежилых помещений (отсутствие социальной инфраструктуры, более высокие коммунальные и налоговые платежи и пр).

Третий закон. В конце года принят закон об отмене банковских комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг. От комиссий освободили социально незащищенные категории граждан. Какие конкретно - в ближайшее время определит правительство. Закон начнет действовать с июля 2024 года. При этом комиссии по-прежнему будут взиматься при внесении квартплаты через почтовые отделения.

Четвертый закон. Проведение работ по капремонту домов станет более логичным. Сейчас дата проведения тех или иных работ отсчитывается от года строительства дома. Но дома эксплуатируются по-разному и могут находиться в разном состоянии. Теперь региональные власти могут за свой счет провести техобследование домов и выстроить очередь в зависимости от фактического состояния дома.

Кроме того, станет проще проведение ремонта домов-памятников.