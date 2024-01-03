В Соцфонде рассказали, кого обеспечат компенсацией на оплату «коммуналки»

Социальный фонд напрямую выплачивает компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг членам семей погибших сотрудников силовых ведомств, а также военных. Об этом «Парламентской газете» рассказали в пресс-службе ведомства.

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Помощь получают вдовы и вдовцы, не вступившие в следующий брак, дети до 18 лет, или до 23-х, если они учатся на очной форме обучения, дети-инвалиды, независимо от возраста.

Всем, кто может рассчитывать на такую господдержку, нужно обратиться с заявлением и документами, подтверждающими это право, в клиентскую службу Соцфонда, в МФЦ или подать через портал «Госуслуги».

Решение о назначении компенсации принимается в течение пяти рабочих дней с момента подачи заявления, отметили в Соцфонде. А пособие перечисляют по графику с 3-го по 25-е число каждого месяца.