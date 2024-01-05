Как начисляется зарплата при работе на больничном
Часто сотрудники задаются вопросом, как будет начисляться заработная плата, если работник заболел и оформил больничный лист, а потом вышел на работу. Людям не нужно бояться, что в этом случае они потеряют в зарплате, объяснил "Российской газете", эксперт Контур.Школы Алексей Жоголев.
Работник не может за один и тот же период времени получать и заработную плату, и пособие по временной нетрудоспособности, пояснил он.
"Если работник заболел и открыл больничный, но позже решил продолжить работу, о чем сообщил работодателю, то в этом случае за отработанные дни он получит зарплату, а не пособие", - говорит эксперт.
Так как больничный был открыт, данные об этом поступят в Социальный фонд России (СФР). Но перед выплатой пособия Фонд получает информацию о болезни работника от работодателя. "Работодатель может подтвердить, что работник выполнял трудовые обязанности весь период болезни, и назначать пособие ему не нужно", - пояснил Жоголев. В сведениях, которые работодатель направит в СФР, все эти дни, которые сотрудник отработал, будут обозначены как исключаемые периоды. При полностью отработанном периоде больничного будет отмечен признак "Пособие не требуется".
Работодатели следят за соблюдением этих норм, так как их нарушение грозит им штрафом. "Если работодатель представит неверные сведения в СФР, например, скроет факт выплаты зарплаты за дни работы по листку нетрудоспособности, то его может оштрафовать трудовая инспекция при проверке", - говорит Жоголев. Размер штрафа варьируется от 1 000 до 50 000 рублей, а повторное нарушение влечет повышенные штрафы и дисквалификацию должностных лиц.