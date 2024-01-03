В Роскачестве назвали способ вернуть подарок без чека

Замглавы Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказали, что вернуть подаренную вещь в магазин можно даже без чека, подтвердив покупку выпиской с банковского счета или попросив проверить запись с камеры наблюдения. Об этом сообщает РИА Новости.

Поздняков напомнил, что в большинстве случаев вернуть подарок в магазин можно в течение 14 дней - если не подошел цвет вещи, ее размер, фасон, комплектация или габариты. Обмену и возврату на подлежат продукты, духи и косметика, предметы личной гигиены, белье, книги, ювелирные изделия, растения и некоторые другие товары. Ограничения не касаются продукции с браком, товаров, которые оказались просроченными, и случаев продажи фальсификата.

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«Чтобы вернуть подарок в магазин, хорошо, чтобы был чек. Однако если его нет, то это не является основанием для отказа в возврате», - подчеркнул эксперт.

По его словам, факт покупки можно также подтвердить гарантийным талоном, выпиской с банковского счета, с помощью свидетелей покупки и по записям с камеры видеонаблюдения. После сверки данных о покупке обычно заполняется заявление о возврате. Если подарок покупали за наличные, деньги вернут сразу. Если же товар был приобретен по банковской карте, придется подождать несколько дней.

Поздняков подчеркнул, что вернуть деньги можно не только на карту покупателя подарка, но и на карту его получателя, так как потребителем считается и тот, кто купил товар, и тот, кто его использует.

Подарок, который решили вернуть в магазин, должен сохранять товарный вид и потребительские свойства, пломбы и фабричные ярлыки с него снимать нельзя.

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