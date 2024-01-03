Желающим открыть вклад россиянам дали совет

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил "Газете.Ru", что в ближайшие два месяца текущие темпы инфляции хоть и замедлятся, но все равно останутся высокими и будут существенно превышать целевые 4% (по данным Минэкономразвития РФ, с 20 по 26 декабря годовая инфляция составила 12,19%).

"Это наряду с повышенными инфляционными ожиданиями не позволит Банку России начать снижать ключевую ставку", — подчеркнул Васильев.

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По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, пока регулятор не увидит, что есть "устойчивая тенденция к замедлению роста цен и к снижению инфляционных ожиданий", ключевая ставка будет оставаться высокой.

Уже после декабрьского заседания ЦБ были опубликованы данные по инфляционным ожиданиям населения, которые показали существенный рост. Так, в декабре россияне ждали роста цен на год вперед на 14,2% — это максимальный показатель с марта 2022 года

«Сам по себе рост инфляционных ожиданий без ускорения текущей динамики инфляции вряд ли приведет к дополнительному повышению ключевой ставки. В базовом сценарии темпы роста потребительских цен в ближайшие месяцы будут замедляться из-за стабилизации курса рубля и жестких денежно-кредитных условий», — отметил Васильев.

Он допустил, что курс рубля в ближайшие два месяца может укрепиться — до 85 рублей за доллар — благодаря сезонному снижению спроса на валюту в начале года.

«Решение ЦБ 16 февраля будет основываться на текущей экономической ситуации и инфляционных показателях. То есть дальнейшая динамика ставки будет зависеть от поступающей регулятору статистической информации. ЦБ сделает паузу, так как полная статистика послепраздничных дней будет предоставлена на конец февраля 2024 года», — добавил доцент базовой кафедры Финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин.

Высокие процентные ставки тормозят экономический рост, а экономика России только начала восстанавливаться, и ей, особенно малому и среднему бизнесу, требуется больше доступных финансовых ресурсов, подчеркнул экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

В рисковом сценарии Васильев допустил повышения ключевой ставки до 17% на заседании 16 февраля. Аналитик уточнил, что это возможно, если инфляция не будет замедляться в ближайшие два месяца.

Что будет с вкладами и кредитами

По прогнозам Васильева, ставки по вкладам и кредитам существенным образом не изменятся после 16 февраля, так как ключевая ставка в базовом сценарии останется на текущем уровне 16%.

«В январе 2024 года процентные ставки останутся на декабрьских значениях. То же самое будет и до конца марта, так как ключевая ставка останется неизменной с высокой вероятностью», — сказал Лобода.

После повышения ключевой ставки до 16% крупнейшие банки повысили ставки по вкладам. Максимальная доходность по депозитам сейчас составляет 16,5%.

По данным аналитического центра «Финуслуги», средняя доходность вкладов на 18 декабря в крупнейших 10 банках России составляет:

на 3 месяца — 14,58%;

на 6 месяцев — 13,96%;

на год — 12,30%.

Об увеличении ставок по кредитам банки пока не объявляли. Средняя ставка по потребительским займам на 1 декабря 2023 года составила 20,4% годовых по данным топ-15 банков. При этом рыночная ставка по ипотеке может вырасти до 20–21% еще до заседания 16 февраля, считает Осянин.

В рисковом сценарии при повышении ключевой ставки до 17% ставки по вкладам и кредитам поднимутся на сопоставимую величину в ближайшие недели после 16 февраля, уточнил Васильев. То есть еще на 1 процентный пункт.

Когда ЦБ снизит ставку

По мнению Васильева, возможность для снижения ключевой ставки у Банка России откроется только в июне-июле 2024 года, когда инфляция будет устойчиво замедляться. В базовом сценарии к концу года аналитик ждет замедления инфляции до 6% и уменьшения ключевой ставки до 12%.

Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер не исключил, что ЦБ снизит ключевую ставку даже до 10% к концу года. По мнению экономиста, регулятор может перейти к циклу понижения в апреле-июне.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Замедлению инфляции будут способствовать стабильный курс рубля и жесткие денежно-кредитные условия. В целом сберегателям и заемщикам стоит быть готовым к тому, что этот период жесткой монетарной политики ЦБ может оказаться длительным, а ключевая ставка может остаться двузначной весь 2024 год, а возможно и часть 2025 года», — сказал Васильев.

Когда открывать вклад и брать кредит

По прогнозам Васильева, во втором полугодии 2024 года ставки по вкладам и по кредитам пойдут вниз вслед за снижением ключевой ставки.

Лобода предположил, что если ключевая ставка будет снижаться плавно и постепенно, то обвала ставок по кредитам и вкладам до конца 2024 года ждать не нужно.

«Поэтому открывать вклад лучше в начале 2024 года, а брать кредит – в конце года. Депозитные ставки в начале года могут составлять 15-17%, а к концу года могут упасть до 10-12%», — уточнил Васильев.