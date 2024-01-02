Экономист назвал главный итог 2023 года в России

Рост доходов россиян выше уровня инфляции стал главным итогом 2023 года, заявил ТАСС первый замгендиректора Центра стратегических разработок Борис Копейкин. По его словам, это главная черта трансформации экономики, при которой ценится труд, а нуждающимся в помощи оказывается адресная поддержка.

Увеличение реальных доходов сопровождается, что вполне естественно, ростом спроса и, как следствие, способствует инфляции. Но главный итог 2023 года — в том, что этот рост все же перекрывается ростом доходов граждан, — сказал Копейкин.

Эксперт напомнил о данных Росстата, согласно которым по итогам первых трех кварталов 2023 года реальные доходы россиян выросли на 4,8%. По его словам, это обеспечил рост реальных зарплат. В частности, в октябре средние номинальные зарплаты выросли на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, а реальные зарплаты выросли на 9,9%, указал он.

Копейкин подчеркнул, что российская экономика перестраивается. По его словам, та трансформация, которая произошла за последние два года, затронула большинство россиян.